Pasajero de un micro detenido con otros dos kilos de droga

Efectivos de la División Canes Antinarcóticos, dependientes de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia de Catamarca, realizaron un importante procedimiento en el marco de un operativo de control vehicular en el Puesto fijo de control Caminero "El Portezuelo", en la localidad de Santa Rosa, departamento Valle Viejo.

Durante el operativo, llevado a cabo la mañana de ayer, el personal policial inspeccionó un colectivo de larga distancia que provenía de la provincia de Jujuy y tenía como destino final la provincia de Mendoza.

Con la colaboración de efectivos de la Dirección de Seguridad Vial, los uniformados lograron detectar, en la parte superior del micro, un bolso de color negro perteneciente a un hombre de 33 años.

Los efectivos se entrevistaron con el pasajero, quien respondía con evasivas y entró en contradicciones a qué lugar específicamente de Mendoza se dirigía y con qué objeto.

Al requisar el equipaje, los investigadores encontraron dos paquetes compactados que contenían una sustancia herbácea. Tras realizar la prueba de campo narcotest, se confirmó que se trataba de cogollos de marihuana, con un peso total de 2,315 kilogramos.

La sustancia quedó en calidad de secuestro a disposición del Juzgado Federal interviniente.

En tanto, el sospechoso fue detenido y trasladado a una dependencia policial del Valle Central, donde quedó alojado a disposición de la Justicia, mientras se labran las actuaciones de rigor.

Los controles vehiculares sobre las rutas nacionales en esa provincia se reforzaron significativamente, con resultados muy positivos.