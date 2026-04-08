Cómo hacer para inscribirse a los vouchers educativos 2026

El gobierno de Javier Milei avanzó este miércoles con la nueva convocatoria para inscribirse al programa Vouchers Educativos 2026, la asistencia económica destinada a familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada de niveles inicial, primario y secundario con al menos 75% de aporte estatal.

Así quedó plasmado en la Resolución 205/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del secretario de Educación, Carlos Torrendell.

Esta será la tercera edición del programa después de las llevadas adelante en los años 2024 y 2025. El año pasado, por caso, se extendió a lo largo de nueve entregas con acreditaciones consecutivas entre marzo a diciembre inclusive.

Se trata de una ayuda del Estado destinado a las familias para hacer frente a las cuotas que pagan establecimientos educativos privados de inicial, primario y secundario. Para acceder, es necesario que los ingresos del grupo familiar no deben superar una suma equivalente a siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), lo que equivale a abril de esta año a 2.504.600 pesos.

Para inscribirse al programa, los interesados deben ingresar al sitio: https://voucherseducativos.educacion.gob.ar/.

El beneficio está destinado a los padres de alumnos que cumplan con los siguientes requisitos: