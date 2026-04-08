Miércoles con nubosidad variable y probabilidad de lluvias aisladas

San Salvador de Jujuy amaneció este miércoles con una temperatura mínima de 8°C y una visibilidad de 10 kilómetros debido a la presencia de neblina.

El informe del Servicio Meteorológico Nacional indica que la humedad se ubica en el 99%, con vientos leves provenientes del sector norte a 2 km/h.

Durante la tarde, se espera que la temperatura máxima alcance los 21°C. El cielo permanecerá mayormente nublado, aunque se registrarán periodos de sol hacia el mediodía con un índice de radiación solar alto.

El viento rotará hacia el noreste con ráfagas que podrían llegar a los 17 km/h, manteniendo la inestabilidad en la zona de los valles.

Para la noche, el pronóstico anticipa una probabilidad de lluvia del 40%, con precipitaciones estimadas en 0.6 milímetros. Este cambio en el tiempo marcará el inicio de un descenso térmico para los próximos días, con temperaturas máximas que no superarán los 20°C y lluvias persistentes durante el jueves y el viernes.