Proyecto de Ley de Juventudes está en estudio

La comisión de Asuntos Sociales en la Legislatura inició al análisis del proyecto de Ley de Juventudes, con la presencia del diputado del PJ, Martín Fellner, autor de la iniciativa. La reunión arrojó como saldo un consenso general y la definición de una metodología de trabajo participativa.

El legislador expuso los principales lineamientos de la propuesta, que apunta a generar un marco normativo específico para las juventudes, abordando temas como vivienda, empleo y formación.

La presidenta de la comisión, Laura Tome Gámez, valoró el desarrollo de la reunión y la manera de continuar con el tratamiento. Explicó que las metodologías son diversas, "pero hubo consenso". Y ponderó la propuesta de armar un mapa de invitados para escuchar las voces y rescatar lo que se viene trabajando en materia de juventudes.

El objetivo es rescatar el trabajo realizado por distintos ámbitos, tanto provincial, municipal como privado, para ponerlo en la mesa, escuchar todas las voces y proponer el armado de una ley.

Luego apuntó que por la relevancia del tema en la agenda legislativa, "efectivamente, la temática amerita prioridad, su tratamiento y un abordaje interdisciplinario".

Aparte, destacó la importancia de los ámbitos de participación con el objetivo de enriquecer el proyecto, "y principalmente escuchar a los actores beneficiados. No podemos armar una ley sin haber escuchado en quienes repercutirá directamente. La idea es más oportunidades para los jóvenes y una observación particular, no se necesita más Estado, sino más resultados", sostuvo.

Fellner destacó el recorrido previo del proyecto y la necesidad de institucionalizar políticas públicas para el sector: "Es un proyecto que busca instituir la Ley Provincial de Juventudes. Creo que hoy más que nunca los jóvenes de Jujuy merecen tener un espacio específico donde se puedan discutir políticas que impacten directamente en ellos, que tengan que ver con el acceso a la vivienda, al trabajo y con los estudios".

"Es decir que los jóvenes puedan formarse y, fundamentalmente, hacerlo en los lugares donde hoy se encuentran, que tengan herramientas para optar entre salir a estudiar a otros lugares o quedarse, y puedan ir aportando en su comunidad".

En referencia a los próximos pasos, adelantó que asistirán a la comisión jóvenes de distintas áreas que componen el Gobierno provincial, juventudes organizadas fuera del gobierno vinculadas a organizaciones no gubernamentales, de entidades deportivas, sociales, culturales y religiosas. "Vamos a tener sus voces para poder terminar de cerrar esta ley", dijo.