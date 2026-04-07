Jujuy consolida lazos con Chipre

El gobernador Carlos Sadir, junto a ministros y secretarios, se reunió con el embajador de Chipre en la Argentina con el objetivo de afianzar el intercambio cultural.

El encuentro se llevó a cabo en el Salón de la Bandera de Casa de Gobierno, donde se abordó una agenda centrada en fortalecer los lazos de promoción bilateral en materia turística y cultural.

Tras la visita del embajador, Stelios Georgiados, se concretó uno de los objetivos de la visita protocolar, consolidar la promoción del carnaval jujeño.

En tal sentido, el embajador expresó: “hablamos con el gobernador de varios temas sobre similitudes culturales, en especial el Carnaval de Jujuy tradicional con el carnaval nuestro que une América Latina y Europa”.

Continuando, mencionó que se realizará una visita con otros embajadores de la Unión Europea para poder disfrutar y conocer el carnaval de la provincia.

Finalmente, el diplomático comentó que recorrió las Termas de Reyes, Tilcara y Purmamarca. “Jujuy tiene una espectacular artesanía y la amabilidad de la gente es única”, afirmó.

Acompañaron los ministros de Hacienda, Federico Cardozo; de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García; de Cultura y Turismo, Federico Posadas; los secretarios de Turismo, Diego Valdecantos, y de Cultura, José Rodríguez Bárcena.