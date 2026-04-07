Organizaciones sociales marcharon en contra de las políticas de ajuste

La jornada de protesta comenzó alrededor de las 9:00 en las inmediaciones del puente Azurduy, donde se concentraron diversas columnas de trabajadores y trabajadoras pertenecientes a diversas organizaciones sociales y sindicales como el MTE, la UTEP, el Frente 22 de Agosto, el Polo Obrero, la ATD y el C.E.D.E.M.S.

La movilización partió pasadas las 10.00 hacia el centro de San Salvador de Jujuy, recorriendo las principales arterias y haciendo una parada frente a la Agencia Territorial para visibilizar sus reclamos.

Bajo consignas como "Basta de ajuste", "No a los despidos" y "El trabajo sin salario es esclavitud", los manifestantes denunciaron la crítica situación que atraviesan quienes eran beneficiarios del programa VAT, señalando que estas medidas profundizan la precarización y la falta de oportunidades en la provincia.

El punto de mayor tensión se registró cerca de las 13.00, cuando las columnas realizaron un corte total en el puente Lavalle, interrumpiendo el tránsito vehicular y generando complicaciones en la circulación en las zonas aledañas.

Los referentes de la marcha aseguraron que esta medida forma parte de un plan de lucha nacional que continuará hasta obtener respuestas concretas sobre la continuidad de los programas sociales y el cese de los recortes que afectan directamente a la clase trabajadora jujeña.