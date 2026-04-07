El Ministerio de Salud de Jujuy reitera a la comunidad que, en el marco del plan provincial de prevención de dengue, zika y chikungunya continúa con el trabajo intensivo de descacharrado en distintos barrios de San Salvador, donde resulta fundamental el rol de vecinos y vecinas para el cuidado.

Cronograma semanal de descacharrado

Con inicio desde las 8.30 horas, se realiza de la siguiente manera:

• Martes 07/04: zona CAPS Alberdi – Barrios Alberdi y 139 Viviendas

• Miércoles 08/04: zona CIC Copacabana – Barrios San Benito e Independencia – Alto Comedero

• Jueves 09/04: zona CAPS FONAVI – Barrio Bajo Éxodo – Alto Comedero

• Viernes 10/04: zonas CAPS San Cayetano – Barrio San Cayetano

Recomendaciones para un descacharrado eficiente

• Identificar los objetos: recorrer el hogar y alrededores para detectar todos los recipientes que puedan acumular agua estancada como neumáticos, baldes, latas, botellas, platos de macetas, juguetes, piletines y otros

• Eliminar recipientes en desuso: descartar todos los recipientes que no se necesitan y que puedan acumular agua

• Vaciar recipientes con agua estancada: los objetos que no se pueden desechar y que puedan acumular agua deben mantenerse vacíos

• Cambiar el agua de bebederos de animales: limpiar y renovar el agua cada tres días evita que se conviertan en criaderos del mosquito

• Lavar recipientes: los objetos que acumulan agua y son útiles deben lavarse con esponja o cepillo para desprender los posibles huevos de mosquitos que puedan estar adheridos a las paredes

• Arena húmeda en floreros y portamacetas: se debe usar en lugar de agua para evitar que se conviertan en criaderos del mosquito

• Mantener limpios patios, jardines y terrenos: el desmalezado también elimina posibles lugares de reproducción del mosquito

• Limpiar canaletas, rejillas y desagües: el objetivo es que el agua fluya libremente y no se estanque

• Tapar tanques y reservorios de agua: los objetos que se usan para recolectar agua deben permanecer cerrados herméticamente para evitar que se conviertan en criaderos del mosquito