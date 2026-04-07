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Artemis II

El bote de Nutella que llegó a la Luna y le regaló a la marca la mejor publicidad del mundo

Un envase de crema de cacao apareció flotando en plena transmisión de la misión Artemis II y las redes explotaron con la campaña más inesperada de la historia.

Martes, 07 de abril de 2026 09:41

La NASA estaba transmitiendo en vivo los detalles de la misión Artemis II cuando un invitado inesperado se robó toda la atención. Mientras la astronauta Christina Koch y su equipo trabajaban en la nave, un bote de Nutella apareció de la nada flotando y dando vueltas por la cabina.

Ninguno de los tripulantes pareció notar al intruso hasta que, después de un rato, uno de ellos lo cazó en el aire para devolverlo a su lugar.

Como era de esperarse, el video se volvió viral en cuestión de segundos. En las redes no se habla de otra cosa y los usuarios empezaron a armar teorías sobre si fue un descuido real o una jugada de marketing maestra.

La propia marca no ha dejado pasar esta oportunidad y por la misma vía, sus redes sociales, han compartido un extracto del vídeo con el momento exacto con mensaje cargado de humor y marketing: «Un honor haber viajado más lejos que cualquier otra difusión en la historia», han señalado con un emoticono de una nave espacial después de que los astronautas de la misión Artemis II hayan llegado al punto más lejano de la tierra. «Llevando la difusión de sonrisas a nuevas alturas», han añadido.

La Nasa, que cuenta con casi tres millones de seguidores de X, ha querido responder a la propia marca️: «¡Disfrutando de dulces mientras nuestra tripulación de Artemis toma fotos increíbles de la Luna!».

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