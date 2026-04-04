Se fugaron dos presos, uno fue capturado y el otro es intensamente buscado

El hecho ocurrió esta madrugada, cuando Jonathan Jordan Peloc, de 41 años, y Jorge Miguel Ángel Fernández, de 31, lograron escapar del pabellón A1 de la Alcaidía General N°1 de Salta.

Tras un fuerte operativo, horas más tarde, Fernández fue recapturado, pero Peloc continúa prófugo, lo que mantiene en alerta a las fuerzas de seguridad.

La fuga de dos detenidos de la Alcaidía General N°1 no solo encendió alarmas en el sistema de seguridad, sino que también generó un clima de creciente preocupación en el ámbito judicial.

Según pudo saber El Tribuno de Salta, se dispuso custodia para el fiscal interviniente, su entorno familiar y también para familiares de las víctimas vinculadas a la causa, ante el riesgo que representa el detenido que aún permanece prófugo.

Un prófugo de alto riesgo

Peloc no es un detenido más. Se encontraba con prisión preventiva por una causa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, vinculada a un crimen ocurrido en barrio Alta Tensión en noviembre de 2024. Su historial agrava la situación: ya había estado prófugo durante más de un año antes de ser capturado.

Ese antecedente, sumado a la reciente evasión, encendió las alarmas en la investigación y motivó medidas excepcionales de protección. Fuentes cercanas al caso indicaron que el temor no es menor, tanto por el perfil del acusado como por la incertidumbre sobre su paradero.

Custodia y medidas preventivas

En este contexto, se decidió reforzar la seguridad no solo en torno al fiscal que lleva adelante la causa, sino también sobre su familia y personas cercanas a las víctimas. La medida busca prevenir cualquier tipo de intimidación o situación de riesgo mientras continúa la búsqueda del prófugo.

El operativo para dar con Peloc sigue activo, con controles en puntos estratégicos, patrullajes intensivos, análisis de cámaras de seguridad y rastrillajes en distintas zonas.

Investigación en marcha

En paralelo, se abrió una investigación interna para determinar cómo fue posible la fuga desde un espacio bajo custodia estatal. El fiscal penal 1 del distrito Centro, Pablo Paz, encabeza las actuaciones y dispuso la intervención de Criminalística para relevar pruebas y reconstruir la mecánica del escape.

Pedido a la comunidad

Desde el Ministerio Público Fiscal reiteraron el pedido de colaboración a la comunidad. Cualquier información que pueda contribuir a localizar al prófugo puede ser comunicada al 911 o en la dependencia policial más cercana.