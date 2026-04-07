“Hablemos de Autismo” concientiza en una jornada

Cada 2 de abril se conmemora el día mundial de concientización sobre el autismo, ya que según la Organización Mundial de la Salud -OMS-, aproximadamente uno de cada cien niños en el mundo tiene Trastorno del Espectro Autista -TEA-, que afecta a su percepción y a la interacción social.

En tanto que desde la Organización de las Naciones Unidas se instauró este día para promover los derechos humanos de las personas autistas y reconocer su contribución a la sociedad, según se establece en la resolución A/RES/62/139.

En Jujuy, se realizó la jornada de concientización, visibilización y promoción de la inclusión de personas con autismo a través de la fundación "Hablemos de Autismo" en el multiespacio del barrio Mariano Moreno.

FAMILIAS PRESENTES | CON ACTIVIDADES LÚDICAS Y UN MARCO COLORIDO.

Bajo el lema "Jujuy habla de Autismo", la actividad se centralizó en compartir entre familiares de personas autistas con la comunidad para conocer sobre la condición y comprender a la vez de reflexionar sobre las formas de impulsar la cultura inclusiva.

PEQUEÑA CAN EN LA ACTIVIDAD

En la oportunidad, la interacción fue fundamental y llena de color. Concretaron un cuadro con hubo stands informativos, folletería, testimonios, charlas de profesionales, experiencias vivenciales, exposición y demostración de recursos, en los que participó el público activamente.

Asimismo, para este encuentro de promoción de la inclusión, la consigna consistía en llevar el mate con alimento para compartir entre todos en el marco de la actividad que se denominó "MaTea inclusión".

CARTELERÍA Y REFLEXIÓN | EN APOYO A LAS PERSONAS CON TEA

Desde la fundación agradecieron a quienes participaron de esta propuesta como así también a los voluntarios que con amor, esmero y vocación prepararon todo de manera que seguir hablando de autismo, trabajando para lograr un Jujuy inclusivo y respetuoso de la diversidad.

La fundación "Hablemos de Autismo" se enfoca en brindar constantemente actividades, encuentros y conversatorios donde profesionales que las encabezan, descubren una realidad muy compleja tanto para la familia como para docentes y en cualquier ámbito que se manifieste; fomentando momentos de calidad, llenos de información, experiencias y en la mejor compañía.

La entidad sin fines de lucro fue creada para velar por el respeto de las personas con TEA, por su dignidad y el cumplimiento de sus derechos, buscando eliminar los obstáculos y barreras que restrinjan o eliminen el acceso a los mismos.

Fomentando la cultura inclusiva en danza y música

DANZA Y SONRISAS | LOS INTEGRANTES DEL CENTRO DE DÍA DE “TODOS JUNTOS” CON EL MÚSICO EZEQUIEL LÓPEZ.

El arte en danza se hace visible a través del talento del ballet de la asociación “Todos Juntos”. Fue a través de los integrantes del Centro de Día Ocupacional que participó del recital por la Memoria, acompañando en escena con su danza las canciones de Ezequiel López. Se trató de un encuentro donde la música y el movimiento se entrelazaron de una manera significativa. Desde el arte se construye memoria ya que en cada gesto, en cada cuerpo que se expresa, en cada escena compartida; los jóvenes encuentran un espacio para decir, para estar y para dejar su propia huella.

Desde la institución celebran estas oportunidades a fin de abrir escenarios reales, donde el trabajo, el compromiso y la expresión artística de los concurrentes pueden desplegarse con sentido. Así es como la cultura inclusiva se manifiesta en estos encuentros, apostando al arte como un lenguaje que abraza rememora, conecta y transforma.