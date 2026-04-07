Golpe comando: Maniataron y golpearon a un hombre

Tres delincuentes son intensamente buscados tras protagonizar un golpe comando en la ciudad de San Pedro, donde irrumpieron con armas de fuego en un domicilio, golpearon ferozmente y maniataron a un hombre, en presencia de sus tres hijos, y se fugaron con bienes sustraídos.

De acuerdo a las fuentes que fueron consultadas por este diario, el episodio se registró el pasado domingo alrededor de las 23 en una vivienda ubicada en un sector del barrio Tupac Amaru, en la mencionada ciudad ramaleña.

Fue en esas circunstancias que tres sujetos empuñando armas de fuego irrumpieron en un domicilio y vociferaron una serie de amenazas a un hombre de 35 años, que se encontraba junto a sus tres hijos, todos menores de edad.

Los irascibles protagonistas redujeron al hombre con golpes en diferentes partes del cuerpo y lo maniataron.

Luego sustrajeron un bajo (instrumento musical), alrededor de 200 mil pesos y otras pertenencias, con las que se dieron a la fuga.

Luego del violento episodio, el damnificado fue liberado por sus hijos y se dirigió de manera inmediato a la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 2, donde denunció el violento episodio.

Alrededor de las 0.30, efectivos del departamento de Criminalística se constituyeron el domicilio y realizaron las pericias de rigor.

Asimismo, una comisión policial recorrió el sector en búsqueda de los inculpados, con las características aportadas por la víctima, pero fue con resultados negativos.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó un relevamiento de cámaras de seguridad del sector y recabar información de posibles testigos.

La misma fuente confió a este matutino que las autoridades investigan las imágenes de un total de siete cámaras ubicadas en las inmediaciones del inmueble damnificado, con el fin de identificar a los inculpados, dar con sus paraderos y proceder a las detenciones.

Finalmente las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 2.