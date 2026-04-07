Carrizo elogió atención del hospital de La Esperanza

Al cumplir 29 años de servicio el hospital "Nuestro Señor de la Buena Esperanza" de La Esperanza, el intendente Ramón Carrizo destacó su labor y rindió homenaje a su historia, al trabajo cotidiano y a los valores que hacen de dicha institución un pilar fundamental de la salud pública en ese municipio.

El Ejecutivo municipal junto al secretario de Coordinación General de Salud, Javier Cadar y al director del hospital Miguel Toril, compartió la celebración señalando que el centro asistencial de salud pública se construye todos los días con trabajo, organización y humanidad.

Ponderó que el Gobierno provincial "continúa apostando por una salud pública para todos los jujeños, la cual es prioridad y motivo de inversión permanente, aun en el contexto financiero difícil que estamos afrontando por las políticas de ajuste del presidente Javier Milei", acusó.

Por los 29 años de servicios "los habitantes de La Esperanza estamos muy contentos y contamos con el apoyo del Gobierno provincial y lógicamente del municipio, para consumar los proyectos que tienen previsto para mejorar y ampliar el servicio que brindan diariamente a la ciudadanía que se siente cuidada", apuntó el intendente Carrizo.