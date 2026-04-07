Comuna de El Piquete brindó urgente solución a la Escuela 304

La comunidad educativa de la Escuela N°304 "Arquitecto Carlos Franzini" de El Piquete, agradeció al jefe comunal Ariel Ortiz, por la obra de reparación del sistema de provisión de agua potable. La solución posibilitó el reinicio del dictado de clases, además de asegurar la salud e higiene de los escolares y educadores.

Para los trabajos, la comuna aportó los materiales y la mano de obra, mientras que la institución se ocupó de la atención al personal municipal. El establecimiento está ubicado sobre ruta provincial 1 a unos 8 kilómetros del pueblo, a la que asisten alrededor de más de 82 alumnos de las fincas aledañas.

Se reemplazaron aproximadamente 25 metros de cañería y se efectuaron otros trabajos complementarios para reestablecer el servicio. La directora del edifico, Olga Estrada se comunicó con Ortiz planteándole la necesidad, llegando a un acuerdo para la concreción de la obra.

Aparte, la comuna firmó un convenio de cooperación con el Ministerio de Educación para concretar una serie de reparaciones en la Escuela Provincial Agrotécnica N° 2 y en el JIN 50 de esa localidad. El acuerdo prevé cambio de luminarias, mejoras en la cocina, y arreglos de carpintería.

La intervención en la N° 304 fue un trabajo solidario de la comuna destinando recursos propios, como ya lo hizo con otras instituciones intermedias y vecinos que afrontan diversas problemáticas y necesidades ante la crítica situación social y económica.