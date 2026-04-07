Cuatro personas “patotearon” a una joven y fueron detenidas

Cuatro personas fueron detenidas tras "patotear" a una joven, que tuvo que ser hospitalizada, en la capital jujeña.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró el pasado sábado alrededor de las 16.50 sobre un tramo de la avenida Pueyrredón, a la altura de la plaza Italia del barrio Gorriti.

Fue en esas circunstancias que transeúntes alertaron a las autoridades sobre la presencia de un grupo de personas que atacaba a golpes a una mujer.

De manera inmediata una comisión de efectivos policiales se constituyó en el lugar, donde constató que cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, tenían reducida y agredían a una joven.

La víctima fue puesta en resguardo y personal del Same la tuvo que trasladar al hospital "Pablo Soria", donde fue diagnosticada con traumatismo encéfalo craneal con herida cortante, por lo que quedó alojada en sala de Observación.

Mientras que, con la colaboración de efectivos del Cuerpo de Infantería, los cuatro inculpados fueron detenidos y trasladado a la Seccional 2°, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó un relevamiento de cámaras y de testimonio de posibles testigos.

Asimismo, dispuso que se formalice la denuncia una vez que la víctima esté en condiciones y que las actuaciones complementarias queden a cargo de los efectivos de la Seccional 2°.