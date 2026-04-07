Trabaja para un intendente, atropelló y mató a un niño

El chofer de la municipalidad salteña de la localidad de La Merced, un hombre de 39 años, fue imputado ayer de forma provisional como autor del delito de homicidio culposo por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor, figura prevista en el artículo 84 bis, primer párrafo, del Código Penal, en el marco de la investigación por la muerte de Tomás, un niño de 5 años, ocurrida en la mencionada localidad, cuyo caso generó malestar en la población con cortes de calle y pedido de renuncia del intendente Javier Wayar.

Durante la audiencia de imputación, el acusado fue asistido por la defensa oficial, manifestó su voluntad de no prestar declaración y señaló que se desempeña laboralmente para el intendente de esa localidad. En tanto, fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto solicitó al Juzgado de Garantías en turno que el imputado permanezca detenido mientras se llevan adelante diversas medidas dispuestas para el esclarecimiento del hecho.

De acuerdo con las actuaciones, el siniestro vial se produjo el domingo pasado alrededor de las 20, en la intersección de avenida Hipólito Yrigoyen y calle General Güemes, en La Merced.

Sobre el hecho

Por causas que aún se investigan, el niño circulaba en bicicleta junto a su madre cuando, al intentar cruzar la calzada, fueron embestidos por una camioneta Ford Ranger que transitaba en sentido sur-norte.

A raíz del impacto, el niño resultó gravemente herido y fue trasladado en primera instancia al hospital local. Debido a la gravedad de su estado, fue derivado en código rojo al Hospital Público Materno Infantil, donde falleció a las 22.50 como consecuencia de un shock hipovolémico por politraumatismo grave.

El conductor del vehículo fue demorado en el lugar y posteriormente quedó detenido por disposición de la Fiscalía interviniente. La causa continúa en investigación.