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Córdoba

Salió de la pileta, agarró un micrófono y murió electrocutado

El hombre tenía 50 años. Personal médico intentó resucitarlo, pero no sobrevivió.

Sabado, 04 de abril de 2026 13:16

Un trágico episodio conmocionó a los vecinos de la ciudad de Córdoba. Un hombre murió electrocutado después de agarrar un micrófono al salir de la pileta.

Todo pasó durante la tarde de este viernes, en una casa ubicada en la calle Argandoña al 4600, en el barrio Acosta, situado en el sudeste de la capital provincial.

El hombre tenía 50 años y, de acuerdo con la información publicada por el portal cordobés El Doce, estaba disfrutando del día en familia cuando sufrió la descarga.

Según contó el papá de la víctima a la Policía, el hombre había salido de la pileta cuando, aún mojado, agarró un micrófono que estaba conectado a la corriente eléctrica y sufrió una descarga eléctrica fatal.

Los familiares llamaron inmediatamente a los servicios de emergencia para pedir asistencia médica. Cuando los profesionales llegaron al domicilio se encontraron con el hombre electrocutado.

Intentaron reanimarlo, pero pese a los esfuerzos de los especialistas no sobrevivió y fue declarado muerto en el lugar. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

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