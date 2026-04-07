Se repone “Desaparecí dos veces” del grupo ADN

El grupo ADN Teatro repondrá la obra recientemente estrenada, "Desaparecí dos veces", del cordobés Pablo Facundo García el próximo viernes a las 21 en la Sala Galán del Teatro Mitre (Alvear 1009).

Cuenta con las actuaciones de Noelia Caserez y Mauricio Escalante, dirigidos por Sergio Díaz Fernández.

"El autor la estrenó en Córdoba, y esa versión está vigente todavía. Yo buscaba como director volver a trabajar con actores con los que ya había trabajado antes, y en una obra que tenga relación con la conmemoración de los 50 años del golpe militar en Argentina", explica Díaz Fernández, y por eso el estreno fue en marzo, mes en que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

"Me pareció muy interesante el texto. Después que la leí, al primero que llamé fue a Mauricio, porque la obra tiene que ver con los desaparecidos y con ese margen dentro de los 30.000 desparecidos, que son los 400 de los que se habla, que pertenecen a la comunidad Lgtb o a la diversidad. Luego llamamos a Noelia Caserez", comentó el director.

La intención es no sólo hacer funciones en salas, sino también en colegios, a lo largo de todo este año, en que se cumplen esos 50 años.

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"Por otro lado, el 18 de mayo ADN cumple 20 años, y nos resulta movilizante, y ya estamos viendo cómo lo vamos a festejar. Por lo pronto está agendado como programación de aniversario dos capacitaciones en dirección, de teatro para niños y adolescentes, y de teatro para adultos. Vamos a traer estos talleres de parte de personalidades muy importantes", continuó.

Mauricio explica que "este cruce de los 50 años de la dictadura militar y los 20 de ADN, grupo que tiene una fuerte línea de trabajo con el colectivo Lgbt, esta obra me parecía fundamental para hacerla en este año. Contar esta historia de estos personajes que fueron invisibilizados, y me parecía importante poder darle voz y cuerpo. Si bien no es un biodrama, no es un personaje real, la historia que cuenta la obra es muy impactante. Son personajes que fueron perseguidos durante la dictadura, no sólo por sus ideas políticas, sino también por identidad de género, por sus maneras de ser y estar en el mundo. A mí, como perteneciente del colectivo, me parece muy importante. Mi personaje es Martín, quien es un hombre que va a buscar su expediente y no lo encuentra. En ese absurdo de la democracia de una persona que no consigue sus datos, se van desmenuzando aspectos de la historia argentina, sobre las disidencias. Todavía hoy hay aspectos que están volviendo a surgir, y por eso queremos mostrarlo".

El actor explica también que, para tener un acercamiento con el público, la obra tiene humor absurdo.

Noelia es "Teresita" en la obra. "Soy una empleada de una oficina, soy burocracia pura. Ella lo atiende a Martín, que es un personaje que se va construyendo a través de la obra. Martín pareciera que no entiende todavía qué hace ahí, y va recordando y reconstruyendo. Terminamos de completar el personaje cuando termina la obra", dice la actriz.

Asegura que lo interesante de su personaje parece ser muy pintoresco, "es como un robot, funcional al sistema, siempre inmersa en su trabajo ignorando al otro, pero a la vez, hay un cierto temor en Teresita, ella tiene obediencia debida y estas cuestiones relacionadas a la última dictadura".

Noelia también considera que "esta obra nos interpela como argentinos, como ciudadanos, como Humanidad, porque nos obliga a pensar quienes estamos siendo, cuántas veces fuimos silenciados, cuántas veces dejamos de lado al otro por ser diferentes. Abre un tema del que todavía tenemos que seguir hablando. Logramos que el público sea cómplice". "Ella es fría y calculadora, pero también tiene miedo", concluyó.

La puesta en escena también tiene la particularidad de que el director entra en la escena, hay un juego en el que se mezclan la ficción y la realidad.

Está ambientada en una oficina, donde los personajes conversan.

"En esta búsqueda del expediente de Martín, -dice Díaz Fernández-, que tiene que ver con volver a encontrarse. Él sabe que en ese expediente hay datos que le sirven a él para poder reconstruirse en su identidad. Pero dice el texto: 'Martín parece estar más desaparecido todavía'. Posiblemente por su militancia, pero hay un plus que tiene que ver con el formar parte de un colectivo diferente".

La obra está pensada en su escenografía, para un fácil traslado, con el fin de ir a las escuelas.

Las entradas para este viernes se pueden conseguir por Autoentrada.com.