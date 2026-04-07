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El Tiempo en Jujuy

Martes con nubosidad en aumento y máxima de 20 grados

Se prevé una jornada inestable con probabilidad de lluvias débiles hacia el final del día en la capital jujeña.

Martes, 07 de abril de 2026 07:46

San Salvador de Jujuy inició este martes 7 de abril con cielo algo nublado, una humedad del 96% y una temperatura de 10°C.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la visibilidad se mantiene en 10 km con vientos leves del sector oeste.

Para el resto de la mañana, se espera que las condiciones de nubes y claros den paso a un cielo mayormente cubierto, alcanzando una temperatura máxima de 20°C pasado el mediodía.

Hacia la tarde y noche, la inestabilidad se incrementará con una probabilidad de precipitaciones cercana al 50%.

El pronóstico extendido indica que estas condiciones se profundizarán durante el miércoles y jueves, con un aumento en la probabilidad de lluvias y temperaturas que oscilarán entre los 8°C de mínima y los 21°C de máxima.

Se estima que el cielo permanecerá cubierto durante la mayor parte de la semana entrante.

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