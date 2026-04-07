Marcha en pedido de Justicia por una adolescente apuñalada

CARLOS RUIZ

Perico tuvo un lunes movido en sus calles, con la marcha en pedido de Justicia por Ayumi Ramos (14), quién fue apuñalada por otras dos adolescentes durante un violento robo ocurrido el pasado 31 de marzo por la noche, en el barrio 20 de Junio.

La salud de Ayumi afortunadamente mejora, aunque aún continúa internada en el hospital Materno Infantil "Héctor Quintana" de la ciudad capital.

La familia de la víctima realizó ayer a la mañana una marcha en pedido de Justicia, donde mostraron su descontento ante la liberación de las dos presuntas agresoras, quienes fueron demoradas y liberadas al poco tiempo, debido a que también son menores de edad.

La marcha inició en el lugar donde sucedió el lamentable episodio, es decir en la plazoleta del barrio 20 de Junio, donde Ayumi fue con una compañera a realizar un trabajo práctico y cuando terminó la tarea, se dirigía a la plaza a comprar un pancho. Pero en el camino fue sorprendida por dos jóvenes que la apuñalaron y sustrajeron su celular.

La movilización continuó por la calle Alem, plaza San Martín y finalizó en la sede del Ministerio Público de la Acusación de Perico, donde hablaron con la Fiscalía de turno y les pidieron respuesta.

Este diario pudo saber que allí le manifestaron a la familia de la víctima que el caso es íntegramente manejado por la Fiscalía de Menores especializada en estos casos, con base en la capital jujeña. Asimismo, les pidieron paciencia ya que se esperaba que ayer las jóvenes acusadas brinden declaraciones.

Graciela Choque, madre de Ayumi Ramos, mencionó que "me dijeron que todo pasó a manos de la Fiscalía de Menores, todas son menores, todo lo maneja Jujuy (por la capital) a cargo del fiscal Pintos, él maneja el caso y debemos ir nosotros a hablar con él".

"Me confirmaron que las agresoras están en libertad, no pueden detenerlas por ser menores de edad. Todo lleva un proceso, nos dijeron que se está trabajando, que tengamos paciencia, pero tenemos fe de que nos ayudarán y se hará Justicia", dijo.

"A mí hija casi la matan, fue un milagro, me dijeron en el hospital que ella no murió de milagro", concluyó.