Atropellaron a una mujer en la ciudad de Abra Pampa

Un violento episodio de tránsito se registró en la madrugada del domingo en la ciudad puneña de Abra Pampa, cuando dos vehículos protagonizaron una colisión que terminó con una mujer lesionada. El hecho ocurrió cerca de las 5:30, según informaron fuentes policiales.

De acuerdo con las primeras actuaciones, un rodado marca Ford Ecosport y un Fiat Siena, conducidospor personas mayores de edad, circulaban por la misma vía.

En ese momento, una mujer que se encontraba en aparente estado de ebriedad intentó abordar al Fiat Siena. El conductor de la Ecosport no habría advirtido la brusca maniobra,ni la puerta abierta del otro vehículo, impactando contra la mujer.

Producto del choque, la víctima fue trasladada a un centro asistencial local, donde quedó internada en la sala de Observaciones, mientras se le realizan los estudios médicos correspondientes.

Los efectivos de la Seccional 16º de Abra Pampa llegaron al lugar de los hechos, junto al personal de Seguidad Vial, quienes se encargaron de realizar el test de alcoholemia al conductor del rodado Ecosport, cuyo resultado arrojó como resultado positivo con 1,6 de graduación alcohólica. Por este motivo, se le labró el acta contravencional correspondiente.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó la intervención del Juzgado Contravencional y que los efectivos procedan al secuestro del vehículo.

Las autoridades continúan con la investigación para determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias exactas del siniestro.