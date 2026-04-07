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Rachaite

Hallaron a un niño de once años que se había extraviado

Varios efectivos participaron del rastrillaje.

Martes, 07 de abril de 2026 04:06

Tras un intenso operativo de búsqueda que duró varias horas, efectivos de las Fuerzas Especiales (Ceop) y el Grupo de Operaciones de Frontera (GOF) lograron localizar a un niño de 11 años que se había extraviado en la zona rural puneña de Rachaite.

La alerta se activó cerca de la medianoche de ayer, movilizando de inmediato a las patrullas desde la base de Mina Pirquitas hacia la Puna profunda.

El rastrillaje fue extremadamente complejo debido a las bajas temperaturas y la oscuridad total de la zona. Los especialistas utilizaron visores nocturnos y equipos de comunicación de alta tecnología para cubrir grandes extensiones de campo, logrando peinar los cerros y estancias, siguiendo huellas y caminos por más de 10 kilómetros.

Finalmente, los efectivos divisaron al pequeño, que se había desorientado mientras caminaba.

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