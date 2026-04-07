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Avenida General Savio

Un hombre fue asaltado a bordo de un colectivo

Pretendía descender, cuando dos sujetos lo amenazaron y robaron.

Martes, 07 de abril de 2026 04:18
Inmediaciones | donde se registró el episodio.

Un hombre denunció que dos sujetos lo amenazaron con un arma blanca y robaron su celular, mientras circulaba a bordo de un colectivo.

Fuentes que fueron consultadas por este matutino indicaron que el episodio se registró días atrás alrededor de las 18, en un colectivo que se desplazaba por un tramo de la avenida General Savio, a la altura de un reconocido supermercado de la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que un pasajero se dirigió a la puerta trasera con intenciones de descender del transporte, cuando dos sujetos lo amenazaron con un arma blanca para que guarde silencio y le sustrajeron su teléfono celular.

Tras sufrir el ilícito, la víctima descendió rápidamente del rodado y se dirigió a la Seccional 6°, del barrio San Pedrito, donde denunció el episodio.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la mencionada sede policial.

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