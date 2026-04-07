Golpeó a su progenitora y se amotinó en su domicilio

Un hombre fue detenido luego de golpear a su progenitora, sacarla a la calle e impedirle el ingreso a su domicilio, y amotinarse.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró el último fin de semana alrededor de las 22.10 en la intersección de las calles La Mendieta y Palo Blanco, en el barrio Alto Comedero de la ciudad capital.

Fue en esas circunstancias que un hombre de 34 años golpeó a su progenitora (54), la sacó por las fuerzas de su domicilio y le impidió el ingreso.

Una comisión policial se constituyó de inmediato, tras una alerta al Sistema de Emergencias 911, donde tomaron conocimiento del lamentable hecho.

Asimismo, el inculpado vociferó insultos a los efectivos, desde el interior del inmueble, y los amenazó con atacarlos con un machete en caso de intentar detenerlo.

Personal del Cuerpo de Infantería tomó participación, ingresó al domicilio con la autorización de la propietaria y procedió a la detención del irascible sujeto.

La denuncia fue radicada en la Seccional 46°, donde también quedó alojado el inculpado.

Finalmente los efectivos de la mencionada sede policial quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.