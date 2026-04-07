Justicia por Ayumi Ramos
alto comedero
Avenida General Savio
Música
clima
trabajador rural
Noa
Teatro jujeño
Guitarreramente
Cultura

Seguridad Vial

Rutas: continúan algunos tramos con corte total

Las autoridades informaron que este martes, múltiples rutas permanecen cerradas por crecida de ríos, derrumbes y acumulación de sedimentos. 

Martes, 07 de abril de 2026 08:56

Policía de la Provincia y Seguridad Vial informaron el estado de las rutas para este martes, en el cual se destacan cortes totales en algunos tramos y otros para transitar con extrema precaución:

INTRANSITABLE

  • RP N°29 ALTURA RÍO TESORERO.

  • RP N°48 LOC. DEL CARIEN CORTE POR CRECIDA DE RÍO.

  • RP N°37 CAMINO AL TALAR CORTE POR CRECIDA DE RÍO.

TRANSITABLE CON MÁXIMA PRECAUCIÓN

  • RP 19 CAMINO A NORMA SOLO VEHÍCULOS 4X4.

  • RP 83 ALT. ABRA DE CAÑA (DESMORONAMIENTO DE CERRO).

  • RP 35 CAMINO A TILQUIZA (DESMORONAMIENTO).

  • RP 40 ALT. RÍO GRANDE DE SAN JUAN (SUP. BLANDO, CAMINOS CORTADOS Y BORRADOS).

  • RP 22 EL PONGO (CORTE POR CRECIDA DE RÍO).

  • RP 20 LOS BLANCOS, EL CUCHO (CORTE POR CRECIDA DE RÍO).

  • RP 4 LT. ACCESO LAGUNA DE YALA.

  • RN 9 ALT. HUACALERA (SEDIMENTO SOBRE CALZADA).

  • RN 52 KM 158, 165, 178 (ACUMULACIÓN SOBRE CALZADA).

  • RN 52 KM 50 ALT. PARAJE RONQUI ANGOSTO (REPARACIÓN DE CALZADA).

  • RN 52 DESDE SALINAS GRANDES HASTA EMPALME RP 70 (BACHES POR TRAMOS).

Solicitan a los conductores en lo posible evitar las zonas y en caso de transitar por el lugar, hacer caso a las indicaciones del personal de vialidad o a la señalización.

