Rutas: continúan algunos tramos con corte total

Policía de la Provincia y Seguridad Vial informaron el estado de las rutas para este martes, en el cual se destacan cortes totales en algunos tramos y otros para transitar con extrema precaución:
INTRANSITABLE
RP N°29 ALTURA RÍO TESORERO.
RP N°48 LOC. DEL CARIEN CORTE POR CRECIDA DE RÍO.
RP N°37 CAMINO AL TALAR CORTE POR CRECIDA DE RÍO.
TRANSITABLE CON MÁXIMA PRECAUCIÓN
RP 19 CAMINO A NORMA SOLO VEHÍCULOS 4X4.
RP 83 ALT. ABRA DE CAÑA (DESMORONAMIENTO DE CERRO).
RP 35 CAMINO A TILQUIZA (DESMORONAMIENTO).
RP 40 ALT. RÍO GRANDE DE SAN JUAN (SUP. BLANDO, CAMINOS CORTADOS Y BORRADOS).
RP 22 EL PONGO (CORTE POR CRECIDA DE RÍO).
RP 20 LOS BLANCOS, EL CUCHO (CORTE POR CRECIDA DE RÍO).
RP 4 LT. ACCESO LAGUNA DE YALA.
RN 9 ALT. HUACALERA (SEDIMENTO SOBRE CALZADA).
RN 52 KM 158, 165, 178 (ACUMULACIÓN SOBRE CALZADA).
RN 52 KM 50 ALT. PARAJE RONQUI ANGOSTO (REPARACIÓN DE CALZADA).
RN 52 DESDE SALINAS GRANDES HASTA EMPALME RP 70 (BACHES POR TRAMOS).
Solicitan a los conductores en lo posible evitar las zonas y en caso de transitar por el lugar, hacer caso a las indicaciones del personal de vialidad o a la señalización.