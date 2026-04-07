Guilermo Moreno: "Pichetto es el que garantiza que el peronismo supere el 50% de los votos"

Polémico como siempre, y sin dejar de responder a ninguna pregunta, el exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno se manifestó esta mañana a favor de una candidatura presidencial de Miguel Pichetto, a quien calificó como "el caballo del comisario", reivindicó una eventual incorporación de la vicepresidenta Victoria Villarruel al peronismo y le pidió una autocrítica al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

En una entrevista con FM SOL, de El Tribuno de Jujuy, el dirigente peronista bregó por la construcción de un "proyecto colectivo" de cara a las elecciones presidenciales, sostuvo que "el peronismo garantiza un gran gobierno en el próximo turno" y, pese a sus diferencias con la expresidenta, se manifestó en favor de un "indulto" para Cristina Kirchner.

"Pichetto ha manifestado su voluntad de ser candidato del peronismo. ¿Quién tiene que encabezar la lista, el que tiene más votos, o el que te garantiza los últimos votos para ganar el balotage? Yo creo que la mejor opción es la segunda. Pichetto es el caballo del comisario, porque es el que te garantiza que llegar al 50% más uno de los votos. (Guillermo) Moreno también es candidato, y es obvio que te garantizamos, igual que Kicillof, el 40 o 45% de los votos", expresó el dirigente. Además, consideró que se encolumna todo el peronismo detrás de una candidatura, "ahí tenés el 40, 42 o el 45 por ciento de los votos y Pichetto pondrá esos 7 u 8 puntos que te garantiza como hombre de Estado y de proyecto colectivo".

Interrogado sobre la posibilidad que Villarruel sea candidata por el peronismo, Moreno dijo que ella "tiene que decidir su incorporación al peronismo" y que en caso de hacerlo "va a ser muy biebn recibida" por el espacio. "Pese a que algún compañero tendrá algún prejuicio, la verdad es que los delitos no son heredables por los hijos, esto es una pavada y creo que no terminan de entenderlo algunos compañeros. A Villarruel no se la va a ir a buscar, en política tiene que venir", sostuvo.

Al hacer mención al gobernador bonaerense, Moreno señaló que "Kicillof tiene todo el derecho a presentarse", pero según él tiene que revisar algunos de los temas que implementó cuando fue ministro de Economía, "porque todo esto arrancó a partir del 2014, esta decadencia argentina tiene un origen y tiene que ver con la devaluación que se hizo en enero del 14, que era absolutamente innecesaria". "Ya van 12 años de decadencia. Kicillof puede ser un gran candidato, pero hay que revisar un poco lo que se hizo, porque hay que explicar que no se va a repetir lo que está mal", añadió.

El exfuncionario aseguró que "se está buscando dirigentes nacionales que tengan consenso y se está saliendo de esa historia de los proyectos personales, ya que en este siglo la política se transformó en proyectos personales". Moreno resaltó que cada vez se habla más de la doctrina y las enseñanzas que se fueron acumulando durante 80 años "van dando su fruto, sobre todo en términos de buscar la armonía y no la lucha de clases". "En el auge de la lucha de clases, Perón planteó la armonía entre capital y trabajo y al final tenía razón, ni la explotación del hombre por el hombre ni la explotación del hombre por el Estado. Vamos a un mundo con esas características", indicó.

Sobre la situación judicial de la exmandataria, que está presa por la causa Vialidad, manifestó que "Cristina es una dirigente importantísima y su situación hay que resolverla con un indulto". "No me refiero solo a ella, de la misma manera que en Israel van a indultar a Netanyahu, que Maduro va a ser indultado por Trump, y de la misma manera que Trump indultó a los que habían tenido esos incidentes en el Congreso. El indulto es una facultad constitucional y no se puede tener a presidentes presos, esto es una tontería", aseveró.

Moreno indicó que "el Partido Justicialista es una herramienta electoral" y que no hay que confundir al Partido Justicialista con el peronismo ya que se cometería "un error conceptual grave". "Los países se hacen trabajando, no especulando. Entonces el próximo gobierno peronista tiene que garantizar una correcta inserción internacional, bien inteligente, que arranca en el espacio natural de América. Tenemos que reindustrializar la Argentina y discutir en todo caso los mercados regionales con los brasileros. Y obviamente los recursos naturales preservando el ambiente están para ser utilizados, como Dios designó. Es uno de los preceptos bíblicos, así que hay que hacerlo. Y te ganarás el pan con el sudor de tu frente", manifestó.

Consultado sobre la polémica generada por los créditos del Banco Nación a funcionarios y legisladores oficialistas, sostuvo que el Gobierno nacional está integrado por "unos chantas". "No hay otra palabra que chantas. Si tanto hablan del sector privado, ¿por qué no lo fueron a buscar al crédito a algún banco privado? Porque no se lo daban. Estos son unos chantas. Lo conozco a Milei, es un muchacho que me caía simpático y me sigue cayendo simpático, pero es un chantún. No sabe nada de economía y tiene un ministro de Economía que es un timbero, y tampoco sabe nada. Es un chico que se ganó la vida jugando en la timba financiera. La economía no es eso", concluyó Moreno.