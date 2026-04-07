Banco Macro presentó su Memoria Anual y Reporte Integrado 2025

Banco Macro dio a conocer su Memoria Anual Reporte Integrado 2025, un documento que unifica la información financiera y no financiera de la institución bajo los más exigentes estándares internacionales.

Con esta presentación, el banco reafirma una trayectoria de 19 años como pionero en la adopción de reportes integrados en Argentina, alineando su gestión a las normativas globales de sostenibilidad NIIF S1 y S2, además de los criterios del Global Reporting Initiative y el Pacto Global de Naciones Unidas.

En términos de desempeño económico, el Capital Financiero de la entidad registró un resultado neto de 303.043 millones de pesos, lo que representa un retorno sobre el patrimonio neto del 5,1%.

Este sólido balance respalda una estructura operativa que cuenta con 487 puntos de atención distribuidos en 23 jurisdicciones, destacándose que el 40% de sus sucursales operan en localidades con menos de 30.000 habitantes, cumpliendo un rol clave en la federalización del crédito y los servicios bancarios.

La estrategia de negocios durante 2025 se enfocó en el modelo de agilidad para gestionar una base de 6,5 millones de clientes, de los cuales 2,9 millones son usuarios de plataformas digitales.

En cuanto a la gestión del Capital Humano, la firma alcanzó una dotación de 8.246 colaboradores en todo el país, logrando capacitar al 96% del personal bajo una cultura organizacional orientada a la cercanía y el protagonismo.

El reporte también pone énfasis en el Capital Social y Natural. La inversión social total ascendió a 2.105,5 millones de pesos, alcanzando a 750.000 beneficiarios mediante el acompañamiento a 348 organizaciones.

Por el lado ambiental, el banco logró una reducción del 28% en su huella de carbono respecto al año anterior. Este avance se explica, en parte, porque el 46,5% de la energía eléctrica consumida en edificios centrales y sucursales seleccionadas proviene de fuentes renovables, sumado a la fabricación de más de 1,7 millones de tarjetas de débito con material reciclado.

Finalmente, la entidad destacó el fortalecimiento de su gobernanza a través de un nuevo Comité de Dirección y la elaboración de la Estrategia de Sustentabilidad Corporativa 2026-2030.

Con 47 años de historia, Banco Macro proyecta su crecimiento mediante un análisis de doble materialidad que prioriza la gestión de riesgos y oportunidades con un enfoque integral centrado en las personas.