Rivarola inauguró las sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante de Palpalá

El intendente Rubén Eduardo Rivarola dejó formalmente inaugurado el período de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante de Palpalá, donde realizó un balance de gestión y delineó los principales ejes de trabajo para este año.

Durante su discurso, el jefe comunal destacó que los avances logrados por el municipio son resultado de una administración responsable de los recursos. “El esfuerzo de cada logro de esta municipalidad es por haber asumido prioridades a la hora de la inversión y saber acomodar los recursos. Tener en claro que gastar por encima de los ingresos nos dejaría siempre con deuda”, expresó.

En ese contexto, Rivarola cuestionó la falta de acompañamiento del Gobierno nacional, señalando que “Argentina padece un gobierno nacional ausente”, aunque remarcó que, pese a las dificultades, la gestión local continúa trabajando con fondos propios. “No hemos abandonado el trabajo de gestionar y ejecutar con recursos municipales. Se hace difícil, pero nuestro compromiso nos exige seguir adelante priorizando la inversión en la ciudad”, afirmó.

Uno de los puntos destacados fue la obra de la avenida África, que calificó como “un logro de gestión y de los palpaleños”, subrayando que se concretó con recursos propios. Según indicó, este proyecto permitió transformar la dinámica urbana, acortando distancias y proyectando una nueva imagen de desarrollo y progreso para la ciudad.

Por otro lado, el intendente puso en valor el trabajo de la Dirección de Alumbrado Público, en respuesta a la creciente demanda vecinal en materia de seguridad y calidad de vida. En ese sentido, informó que el 90% de la ciudad ya cuenta con iluminación LED y adelantó que el objetivo es alcanzar el 100% para fines de 2026.

“Este sistema de alumbrado público moderno y sostenible demuestra una gestión con resultados concretos”, concluyó.

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