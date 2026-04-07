Rescatan a una adolescente víctima de trata de personas

Una menor de 17 años fue rescatada en la provincia de Tucumán tras detectarse un posible caso de trata de personas durante un control vehicular realizado por Gendarmería Nacional. El operativo tuvo lugar a la altura de Huacra, en el límite interprovincial con Catamarca.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Sección “Núcleo” del Escuadrón 71 “Aguilares”, quienes detuvieron la marcha de un colectivo de larga distancia que operaba bajo la modalidad de “tours de trabajadores golondrinas”. El transporte había partido desde La Quiaca, con destino final la ciudad de Mendoza.

Durante la inspección, los efectivos identificaron a un hombre mayor de edad y a una adolescente, ambos de nacionalidad boliviana, quienes no pudieron acreditar vínculo de parentesco. Además, las pertenencias de la menor se encontraban en poder del adulto, quien también tenía su teléfono celular, otros dispositivos móviles y dinero en efectivo.

Al solicitar la documentación, se constató que la joven no contaba con autorización de sus padres para viajar, mientras que el hombre presentaba irregularidades migratorias y documentación apócrifa. Ante estas inconsistencias, ambos fueron separados para una entrevista más exhaustiva, donde surgieron contradicciones sobre el destino del viaje.

En ese contexto, también se registró un intento de soborno por parte del adulto hacia el personal interviniente, con el objetivo de continuar el trayecto sin inconvenientes.

Tras tomar intervención, el Juzgado Federal de Tucumán N° 1 ordenó el traslado de ambas personas a la unidad de la fuerza, mientras el colectivo continuó su recorrido.

Ante la sospecha de que la menor era trasladada hacia el sur del país con fines de explotación laboral, se activó el protocolo correspondiente para la asistencia a víctimas de trata. La adolescente fue contenida por profesionales y derivada a un hogar de resguardo, con intervención de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia.

Por su parte, el hombre quedó detenido por infracción a las leyes 26.364 y 26.842 de prevención y sanción de la trata de personas. En el procedimiento, además, se secuestraron teléfonos celulares, dinero en moneda nacional y extranjera, y documentación relevante para la causa.