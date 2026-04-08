Boca mostró su "chapa" copera y ganó en Chile

Debut copero para Boca Juniors que anoche se presentó como visitante en en Chile.

Por la fecha 1 del grupo D de la prestigiosa Copa Libertadores, el "xeneize" se midió con Universidad Católica en un duelo que contó con un gran marco en el "Claro Arena" de la capital chilena.

Hubo victoria "boquense" por 2 a 1.

En el primer tiempo el dominio fue casi total del equipo argentino que impuso condiciones de los pies de la experiencia de Paredes y Ascacibar, más los embates por el sector izquierdo de Blanco.

Sobre los 15 minutos de la primera parte, el "xeneize" capitalizó su esfuerzo. Tras un mal rechazo de la defensa de Universidad Católica, la pelota le quedó a Paredes que con un certero remate batió la resistencia del arquero local para establecer el 1 a 0.

Como mencionamos anteriormente, Boca fue gran dominador de la etapa inicial y el equipo chileno no pudo salir del impacto que le causo ese gol del exRoma.

Así las cuestiones, ambos combinados se fueron al descanso con esa mínima ventaja para los dirigidos por Úbeda.

En el complemento, los "cruzados" intentaron reaccionar. A los 10, Brey le negó el empate a Zampedri que con cabezazo exigió al joven golero "xeneize" que resolvió la jugada de la mejora manera.

El segundo tanto "azul y oro" llegó a los 19 a través de la conversión del paraguayo Bareiro que con su tanto puso el resultado 2 a 0 para los de La Ribera.

Universidad Católica descontó a los 37 minutos cuando Díaz anotó para el conjunto dirigido por Garnero poniéndole dramatismo al epílogo del encuentro.

De todas maneras, Boca defendió bien la ventaja en el marcador y se terminó quedando con una victoria merecida e importante en este inicio de competencia y teniendo en el horizonte la ansiada conquista de la séptima Libertadores.