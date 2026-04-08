Hoy se juegan 3 partidos de la Segunda Fase

Continúa la fase preliminar Copa Jujuy 2026 y hoy comienza a jugarse una nueva instancia de la fase preliminar de la Copa Jujuy 2026 con el siguiente fixture en la rama masculina y femenina. En el estadio "Plinio Zabala" se enfrentarán en el partido de ida Atlético Talleres vs Malvinas, desde las 19 lo harán en femenino y a partir de las 21 en masculino. En tanto que en el estadio "La Tablada" en femenino se medirán desde las 16.30 Asociación Atlética La Viña vs Gimnasia. Y en el estadio "Emilio Fabrizzi" a las 21 se cruzarán los muchachos de Altos Hornos Zapla vs Gimnasia.

Además el Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol quedó programada la 3º fecha del Torneo Apertura "Gringo" Flores de primera división femenino y masculino. El viernes en el "Jesús Flores" Atlético Palpalá vs Lavalle en femenino a las 14.30 y en masculino a las 16.30. En el "Líbero Brabo" San Francisco vs Nieva en femenino a las 14.30 y en masculino a las 16.30. En "La Tablada" Palermo vs Gorriti en femenino a las 14.30 y en masculino a las 16.30. En "La Tablada" Belgrano vs Malvinas en femenino a las 19 y en masculino a las 21. En el "Emilio Fabrizzi" Zapla vs Universitarios en femenino a las 19 y en masculino a las 21.

El sábado en "La Tablada" El Cruce vs Luján en femenino a las 19 y en masculino a las 21. El domingo en el "Líbero Brabo" Alberdi vs Gimnasia en femenino a las 14.30 y en masculino a las 16.30. En Perico Talleres vs Cuyaya en femenino a las 16 y en masculino a las 18. En "La Tablada" La Viña vs Comercio.