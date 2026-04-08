Rivarola destacó concreción de obras con fondos municipales

En el Concejo Deliberante de Palpalá, el intendente Rubén Eduardo Rivarola dejó inaugurado el período de sesiones ordinarias 2026, en cuyo mensaje destacó que a pesar de la ausencia de la asistencia financiera nacional, el municipio siderúrgico demuestra su capacidad de gestión y compromiso con el desarrollo urbano a través de la inversión con recursos propios.

El mensaje del jefe comunal se centró en destacar el esfuerzo y la determinación del municipio para mantener el ritmo de obras y mejoramiento urbano, a pesar de las adversidades económicas a nivel nacional y provincial, encarando proyectos exclusivamente con fondos municipales.

En su discurso ante concejales de los distintos espacios políticos, medios de comunicación, invitados especiales y público presente, no eludió la cruda realidad económica del país, calificando al Gobierno nacional del presidente Javier Milei como "ausente" y enfocado en intereses corporativos, dejando de lado el apoyo a los sectores más vulnerables. Sin embargo, reconoció la colaboración del Gobierno provincial en momentos clave que permitieron la concreción de proyectos importantes.

El eje central de su mensaje fue la capacidad de Palpalá para generar obras de infraestructura urbana, con recursos propios, gracias a un ordenamiento eficaz y previsión de los tributos que aportan los vecinos, citando como ejemplo la controvertida pero lograda Avenida África, financiada íntegramente con el aporte de los vecinos a través de tasas y cánones municipales. "Es un logro de gestión y también de los palpaleños", enfatizó.

La transformación paulatina que se fue llevando a cabo en los barrios también fue un punto destacado. El intendente anunció con orgullo la finalización de 1.800 metros lineales de adoquinado en el barrio Paso de Jama, marcando el fin de las calles de tierra y consolidando la red urbana.

Mirando hacia el futuro, Rivarola detalló un ambicioso programa de obras y mejoras para 2026 en los barrios San José, Antártida Argentina, 2 de Abril y Las Tipas, que incluirá desmalezado, reacondicionamiento de espacios verdes, enripiado, nivelación de calles e iluminación. Como también se avanzará fuertemente en mejoras de las calles de los restantes barrios de la ciudad y en obras de la infraestructura interna del municipio, una estructura edilicia añeja, que sufrió el deterioro por el paso del tiempo y nunca fue atendida convenientemente.

INTENDENTE | RIVAROLA DESTACÓ EL ORDEN EN LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO.

Asimismo, destacó que la modernización de la infraestructura urbana es una constante. El 90% de la ciudad ya cuenta con iluminación Led; y para optimizar las tareas del Departamento de Alumbrado Público, se adquirieron dos vehículos en 2025: una grúa de 13 metros y una hidrogrúa. Estas inversiones en maquinaria propia buscan evitar gastos de alquiler y destinar esos recursos a obras prioritarias para la comunidad.

En materia de servicios esenciales, el intendente señaló que la recolección de residuos también se fortaleció tras la incorporación de nuevos vehículos, se anunció con orgullo la adquisición de un nuevo camión compactador de RSU, financiado con fondos genuinos del municipio.

Además, sostuvo que la gestión también se enfoca en el desarrollo social, con la reciente inauguración del Centro de Desarrollo Infantil en el barrio Antártida Argentina. Este nuevo espacio brindará cuidado y contención a niños de hasta cuatro años, ofreciendo tranquilidad a las madres de la zona.

En cuanto a la seguridad ciudadana, remarcó que se ve reforzada con la ampliación de la cobertura del Centro de Monitoreo Municipal. La incorporación de más equipamiento y tecnología moderna en las calles, incluyendo 190 cámaras y lectores de patente, busca garantizar un tránsito seguro y una convivencia social libre de peligros.

Finalmente, el intendente Rivarola celebró el crecimiento del parque industrial "Ingeniero Carlos Snopek", destacando la radicación de empresas como Vía Cargo y la flamante planta industrial Ferigutti. Explicó que este crecimiento, se debe a la "firmeza jurídica y las reglas claras del municipio, traduciéndose ello en oportunidades de empleo genuino y local".