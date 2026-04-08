Preparan triple fondo profesional

El próximo viernes 17 del corriente se realizará una nueva velada de boxeo. La cita será en Club Deportivo Luján desde las 21.30 y habrá triple fondo profesional con cierre internacional, ya que la pelea estelar estará a cargo de Marcos Silvetti con Darwin Espinoza.

Organizado por Silvetti Promotions, y fiscalizado por la Comisión Normalizadora FAB que preside Gustavo Ibáñez, se realizará una nueva noche del deporte de los puños que tendrá, además la presentación del "Melli" Santiago Ramos y Ariel "Parka" Quispe en duelo de jujeños, y la interprovincial entre Federico Peñarrieta con el salteño Eloy Pereira.

Como antesala de los tres combates, habrá peleas amateurs, lo cual sin dudas hará la velada mucho más atractiva porque el público podrá ver en acción a las promesas que tiene el boxeo jujeño y que poco a poco vienen pidiendo pista.

El jueves 16 por la tarde, con horario y lugar a confirmar, se realizará el pesaje de los pugilistas profesionales mientras que al día siguiente el turno de los amateurs que recién por la noche estarán peleando.

El "Piky" Silvetti tendrá una nueva presentación esta temporada, la tercera consecutiva, algo fundamental para el pupilo de Villa Jardín de Reyes que ya está ranqueado en la Federación Argentina de la especialidad de la categoría superligero.

El objetivo es tener una chance por algún título antes de fin de año, para eso viene trabajando y ante el peruano Espinoza hará ocho vueltas ya pensando en mostrar más el físico, trabajar mejor y ver la resistencia.

Aunque el jujeño ya venía prácticamente pidiendo a gritos sumar más rounds, en la última presentación que terminó con victoria hizo seis vueltas y en principio se había acordado a ocho, pero el rival pidió seis.

Pelear en casa para Marcos Silvetti es importante, por eso se valora el esfuerzo que realiza su hermano Sergio, titular de Silvetti Promotions que será el encargado de organizar y cubrir los gastos tanto de bolsa de los pupilos como así también de todo lo que requiera.

En cuanto a las entradas, en los próximos días darán a conocer los precios de cada una de las ubicaciones teniendo en cuenta que habrá generales, ring side y mesa vip.

Igual, se espera un buen marco de público en el estadio "granate" que seguramente apoyará la iniciativa y verá en acción a los tres profesionales que se proyectan al campo internacional poco a poco, que tienen el mismo objetivo este año, sumar peleas y ver la chance de un título.

La organización también le da la chance al resto de los boxeadores jujeños de poder subir al ring, algo que también necesitan, esa continuidad de peleas para no perder el ritmo de competencia, sumar minutos en el cuadrilátero ante rivales destacados de la zona.

El viernes 17 se realiza el festival y Luján estará colmado de gente amante del deporte de los puños.