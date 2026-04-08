Sudamericana: Juega River

River visitará esta noche a Blooming de Bolivia, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana, competición que el club de Núñez volverá a disputar después de 11 años.

El partido, que está programado para las 21.30, se llevará a cabo en el estadio "Ramón Tahuichi Aguilera Costas" y se podrá ver a través de DSports. El árbitro será el colombiano Andrés Rojas y en el VAR estará su compatriota David Rodríguez.

River arriba a esta nueva edición de la Copa Sudamericana con la confianza al máximo, ya que ganó los cuatro partidos que disputó desde que Eduardo "Chacho" Coudet es su director técnico. Además, pudo acomodarse en el Torneo Apertura, donde ocupa la segunda posición de la Zona B con 23 puntos, solo tres menos que el líder, que es el sorprendente Independiente Rivadavia de Mendoza.

El único título de River en la Copa Sudamericana se dio en el 2014, en aquella inolvidable conquista donde eliminaron a Boca en las semifinales con el recordado penal que le ataja Marcelo Barovero a Emmanuel Gigliotti, para luego derrotar en la final a Atlético Nacional de Colombia.

Un año después se dio la última participación del "Millonario" en esta competencia, en una edición de 2015 donde cayó ante Huracán en las semifinales.

Blooming, por su parte, tuvo una gran actuación para golear 3-0 a San Antonio Bulo Bulo de su mismo país en la instancia previa y así meterse en la fase de grupos.

Los dirigidos por Mauricio Soria vienen de golear 5-0 a Guaribá en la primera fecha de la Liga de Bolivia.

Se espera un gran marco en el estadio ícono de Santa Cruz de la Sierra en donde habrá un nutrido grupo de hinchas del equipo que dirige Eduardo "Chacho" Coudet.