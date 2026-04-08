8 de Abril,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Turismo
Legislatura
docentes
boxeo
Legislatura
Copa Sudamericana
copa jujuy
Copa Libertadores
RIVAROLA
La Quiaca
Turismo
Legislatura
docentes
boxeo
Legislatura
Copa Sudamericana
copa jujuy
Copa Libertadores
RIVAROLA
La Quiaca

DÓLAR OFICIAL

$1415.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1395.00

3884873397
PUBLICIDAD
La Quiaca

Una sola propuesta para la Zona Franca de La Quiaca

Se espera iniciarla antes de fin de año, dijo el gobernador Sadir.

Miércoles, 08 de abril de 2026 00:00

Se realizó ayer la apertura de las propuestas para la construcción, explotación y administración de la Zona Franca de La Quiaca. El acto tuvo lugar en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. "Dimos un paso muy importante", destacó el gobernador Carlos Sadir.

El mandatario aseguró que se trata de "una obra estratégica que esperamos iniciar antes de fin de año y seguir avanzando en un proyecto que será clave para el crecimiento del comercio internacional y el desarrollo productivo de Jujuy, fortaleciendo nuestra economía local y generando nuevas oportunidades".

La apertura de sobres fue encabezada por el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, quien señaló que solo un oferente cumplió con la instancia administrativa. En ese marco, planteó que "genera muchas expectativas" al tratarse de una propuesta innovadora.

En otro pasaje, resaltó la administración y la visión del Gobierno de Jujuy en materia comercial y, en especial, hizo mención al cambio de matriz productiva. "Es un polo de desarrollo que tiene que ser visto de una manera sistémica", subrayó el ministro.

Con relación a la Zona Franca, aseguró que "para Jujuy es muy importante porque va generar una gran expectativa y un gran crecimiento del comercio internacional, tanto de las exportaciones como de las importaciones". Acompañaron el presidente del Ente de Zona Franca, José Francisco Rossetto; el asesor de Zona Franca, Lisandro Ganuza; el diputado provincial, Diego Rotela y su par Patricia Ríos.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD