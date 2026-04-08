Maidana sabe que lo importante fue ganar

DIEGO SUAREZ

Francisco "Pancho" Maidana charló con El Tribuno de Jujuy luego de la buena e importante victoria de Gimnasia frente a Patronato de Paraná. El sampedreño destacó haber obtenido los tres puntos ante los entrerrianos por encima de todo, entendiendo que el grupo se encuentra en un buen momento y que ganar esta clase de encuentros es vital en una Primera Nacional donde la dureza del juego a veces impide el brillo futbolístico. Pese a no mostrar su mejor versión, el "lobo" logró un triunfo que lo ubica en la cima de la Zona B junto a Tristán Suárez.

"Yo estoy ilusionado igual que la gente, soy un jujeño más", expresó "Panchito", reflejando el sentir del hincha en este arranque de campeonato. Aunque verse en lo más alto genera expectativas, el volante mantiene los pies sobre la tierra y apuesta por el "paso a paso", priorizando mantener la regularidad y confiando en la profundidad de un plantel donde, según sus palabras, cualquiera está preparado para ser titular.

Finalmente, el mediocampista reconoció que a Gimnasia le cuesta fluir en ciertos contextos, por lo que resaltó la importancia de saber plantear los partidos de acuerdo a las particularidades de cada cancha. Con la premisa de que siempre hay aspectos por mejorar, el mediocampista subrayó la necesidad de adaptarse a los diferentes escenarios que propone la categoría, entendiendo que la inteligencia táctica es fundamental para suplir las dificultades cuando no se puede jugar como se pretende.

Árbitro designado

Se oficializó la designación de Nahuel Viñas como árbitro del duelo que sostendrán Agropecuario y Gimnasia el domingo a las 16.