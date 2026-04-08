Recuperan elementos robados de una escuela rural en Las Pichanas

En un operativo efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 6, con asiento en Perico, recuperaron bienes robados de una escuela primaria ubicada en el paraje Las Pichanas, dentro de la jurisdicción de Los Manantiales.

El ilícito había ocurrido el pasado 24 de febrero, cuando delincuentes sustrajeron computadoras, electrodomésticos y materiales escolares esenciales para el dictado de clases en la zona rural. Tras tareas de investigación, la policía ejecutó allanamientos simultáneos en distintos puntos de Palpalá y Alto Comedero.

Como resultado de los procedimientos, se logró la demora de uno de los presuntos autores del hecho y el secuestro de parte de los elementos denunciados como robados, lo que permitió confirmar la vinculación de los sospechosos con el ataque a la institución educativa.

La causa sigue abierta por disposición judicial, con el objetivo de identificar y detener al segundo partícipe del robo, así como recuperar la totalidad de los bienes pertenecientes a la comunidad educativa damnificada.