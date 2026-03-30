Marcha en Plaza Belgrano en reclamo de justicia por una menor abusada

En la tarde de hoy, Plaza Belgrano fue escenario de una marcha en la que familiares reclamaron justicia por una menor de edad, víctima de un presunto abuso sexual. El denunciado ya se encuentra detenido.

Luego de que la víctima, en una sesión con su psicóloga, revelara los hechos que habrían comenzado con “un juego” y habrían escalado hasta un acceso carnal. Esto impulso la denuncia para la intervención de la Justicia, que derivó en la detención del sospechoso en la ciudad de Palpalá.

“Nosotros el día jueves nos tomamos conocimiento que la nena declara que esta persona imputada está haciendo abuso sobre ella, sobre la menor, le confiesa a su psicóloga en la última sesión que tiene. Desde 2019 los hechos esto venían ocurriendo. Primero comenzaron como un juego, hasta que tuvo acceso carnal con esta persona”, relató Celeste, tía de la víctima, en diálogo con el matutino de El Tribuno de Jujuy.

Según detalló la entrevistada, fue la psicóloga quien, tras tomar conocimiento, contactó a la madre. “La psicóloga en ese momento se comunica con mi hermana y le dice que al otro día, se tienen que presentar en su consultorio. A primera hora mi hermana se presenta, ella se entera de la situación, con todo esto quedó muy paralizada y está mal”.

El proceso judicial avanzó “A primera hora del día miércoles pasado viene a indicar la orden que la busquen a la menor en su domicilio, se la llevan, hacen las pericias médicas y se dan con que es positivo. El día jueves tiene la Cámara Gesell, a primera hora en la menor. El día jueves a las siete de la tarde lo detienen ahí en Palpalá. Ese día tenemos conocimiento que está detenido", agregó Celeste.

En cuanto a la defensa de la menor, la tía destacó el acompañamiento legal que recibe la familia. “Yo quiero remarcar que el doctor Álvaro Vilda y la doctora Mariana Varga que están acompañando a mi hermana en este proceso judicial, la verdad que ellos están defendiendo la integridad de la menor también, y al abogado de la Secretaría de Niñez que también han puesto que también está resguardando la integridad de mi sobrina”, concluyó.

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