El gobierno confirmó el bono de $100.000 para la Policía y el Servicio Penitenciario

El Ejecutivo de Jujuy oficializó mediante una resolución el otorgamiento de un bono de 100 mil pesos para los integrantes de la Policía y del Servicio Penitenciario en conmemoración del Día del Trabajador. El beneficio, que originalmente estaba previsto para finales de abril, será acreditado en los próximos días, según lo establecido en la Circular 14.

La decisión responde al compromiso del Gobierno provincial de sostener el poder adquisitivo de los empleados estatales frente al complejo contexto económico. Desde el Ejecutivo destacaron que esta iniciativa busca atender los planteos de los representantes gremiales y continuar con medidas concretas de acompañamiento al sector estatal.