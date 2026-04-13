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Bono Día del Trabajador

El gobierno confirmó el bono de $100.000 para la Policía y el Servicio Penitenciario

El Gobierno provincial ratificó el pago del adicional para los efectivos de seguridad, que se acreditará durante abril.

Lunes, 13 de abril de 2026 12:39

El Ejecutivo de Jujuy oficializó mediante una resolución el otorgamiento de un bono de 100 mil pesos para los integrantes de la Policía y del Servicio Penitenciario en conmemoración del Día del Trabajador. El beneficio, que originalmente estaba previsto para finales de abril, será acreditado en los próximos días, según lo establecido en la Circular 14.

La decisión responde al compromiso del Gobierno provincial de sostener el poder adquisitivo de los empleados estatales frente al complejo contexto económico. Desde el Ejecutivo destacaron que esta iniciativa busca atender los planteos de los representantes gremiales y continuar con medidas concretas de acompañamiento al sector estatal.

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