Jujuy Básquet cayó ante Villa San Martín

Se acabó la temporada para Jujuy Básquet. Anoche, en un colmado estadio “Federación”, el equipo local perdió ante Villa San Martín de Chaco por 80-72, con el arbitraje de José Domínguez y Ariel Mukdsi, quedando así eliminado de la Reclasificación al caer 3-2 en la serie.

Los parciales del partido fueron: 22-28, 20-11, 11-20 y 19-21. Un trámite parejo, como toda la serie, pero en el momento decisivo el “tricolor” cometió menos errores y sacó pasaje a los octavos de final de la Conferencia Norte. Jujuy Básquet, en cambio, pagó caro su bajo porcentaje desde la línea de simples, un factor determinante para quedar en el camino.

El arranque fue favorable a la visita, que con tres triples seguidos de Florito marcó diferencias. Aunque los “cóndores” achicaron distancias, el primer cuarto terminó 28-22. En el segundo chico, Jujuy Básquet ajustó la defensa, mejoró en las transiciones y logró la igualdad en 39 gracias a un triple de Conti, ampliando luego para cerrar el primer tiempo 42-39.

Sin embargo, en el regreso, Villa San Martín salió más efectivo. Gago manejó los tiempos y anotó 20 puntos, Vieta fue el máximo anotador de la noche con 21, y Gusmao dominó la zona pintada. Jujuy Básquet, nervioso, perdió la marca y tuvo un pobre goleo de apenas 11 puntos en ese cuarto, yéndose al descanso corto 59-53.

En el último período, San Martín sostuvo la ventaja y fue construyendo la victoria con carácter. Los dirigidos por Guillermo Tasso intentaron acortar distancias, pero otra vez las malas decisiones y la falta de efectividad desde la línea de simples los condenaron. El entrenador chaqueño Eduardo Japez supo leer el partido en los momentos justos y cerró el triunfo 80-72, sellando la eliminación de Jujuy Básquet.