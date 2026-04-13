Farmacias adheridas al plan de entrega descentralizada

El Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) optimizó la modalidad de entrega mensual de pañales descartables, a través de una red de más de 60 farmacias de toda la provincia.

En las últimas semanas, la obra social amplió la cantidad de farmacias adheridas a este sistema que propicia la descentralización y garantizar un servicio de calidad a los beneficiarios, en el marco de una acuerdo celebrado con el Colegio de Farmacéuticos de Jujuy.

El modelo de entrega de pañales descartables pasó de un punto único a una red profesional, distribuida estratégicamente para que los beneficiarios puedan retirar los insumos en las farmacias más cercana a su domicilio o localidad.

La red continúa en crecimiento, incorporando constantemente nuevos puntos de distribución en diversas localidades del interior para asegurar una cobertura total a los afiliados. Para consultar el listado completo, buscar el botón de "Farmacias adheridas" en el sitio https://isj.gov.ar, para conocer el detalle de ver las dependencias disponibles.