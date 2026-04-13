En Jujuy, más de 80 mil personas tendrían diabetes sin saberlo

Los avances científicos en torno a la diabetes son cada vez más significativos y abren una puerta de esperanza, pero también dejan en evidencia una profunda desigualdad. Así lo planteó la especialista en obesidad y diabetes, Fernanda Peynado, quien destacó que la tecnología aplicada al tratamiento de la enfermedad "está muy avanzada", aunque su accesibilidad sigue siendo un desafío.

"Hoy tenemos monitoreos continuos de glucosa, sensores que funcionan incluso mientras la persona duerme y desarrollos como el páncreas artificial. La Inteligencia Artificial aporta muchísimo en estos procesos", explicó. Sin embargo, advirtió que estos avances "terminan siendo sumamente onerosos para el paciente", lo que genera una brecha "muy estrecha e injusta" entre quienes pueden acceder y quienes no.

En ese contexto, remarcó que, aunque en países más desarrollados estas herramientas ya están más incorporadas, en provincias como Jujuy su llegada es aún limitada. "No digo que nadie pueda tenerlos, pero el acceso es muy restringido", señaló.

Consultada sobre las expectativas sobre una posible cura, si bien mencionó investigaciones recientes, incluso publicaciones provenientes de China, aclaró que las guías médicas actuales siguen considerando a la diabetes como una enfermedad crónica. "Hoy hablamos de tratamientos cada vez más eficaces y de mejor calidad de vida, pero no de curación", sostuvo.

En paralelo a este escenario, Peynado puso el foco en un dato alarmante: en Jujuy habría más de 80.000 personas con diabetes que no saben que la tienen. "Estamos viendo complicaciones severas en pacientes cada vez más jóvenes, incluso con discapacidades que podrían haberse evitado", alertó.

DOCTORA FERNANDA PEYNADO

Frente a esta realidad, y al acceso restringido a la tecnología, la médica diabetóloga hizo hincapié en la importancia de la alimentación como herramienta central, tanto en la prevención como en el tratamiento de la enfermedad. "Aprender a comer evita llegar a estos cuadros y, en quienes ya los tienen, mejora los índices glucémicos y reduce la resistencia a la insulina", explicó.

En ese sentido, cuestionó el enfoque restrictivo de las dietas tradicionales y propuso un cambio de mirada hacia la educación alimentaria. "No se trata de prohibir, sino de enseñar a ordenar lo que comemos", dijo.

Detalló que una alimentación saludable debe incluir todos los macronutrientes (carbohidratos, proteínas y grasas), pero en una combinación adecuada. "Los carbohidratos no son el enemigo, los necesitamos para vivir. El problema es el exceso y cómo los consumimos", indicó.

Como guía práctica, recomendó el método del plato: la mitad con verduras de distintos colores, un cuarto con proteínas (carnes, huevos, legumbres) y el otro cuarto con hidratos de carbono, preferentemente de buena calidad. Además, sugirió incorporar alimentos propios de la región, como quinoa o yacón, para adaptar la alimentación a las costumbres locales.

Otro aspecto clave dijo que es el hábito. "Comer apurados, sin prestar atención, frente al celular o la televisión, hace que el cuerpo no registre la alimentación. Eso también enferma", explicó.

Por eso, insistió en convertir el acto de comer en un momento consciente. "Mientras menos productos envasados consumamos y más natural sea la comida, mejor. Tenemos todos los nutrientes en los alimentos, lo que hemos perdido es la forma de incorporarlos", concluyó.

Apostando así a un abordaje integral, se refirió a la importancia de que existan espacios terapéuticos y homogéneos, supervisados e integrados. Espacios multidisciplinarios que vayan desde el abordaje de la nutrición, la psicología, la podología, quinesiología, cardiología, estudio de imágenes, y la actividad física en un contexto pensado para los pacientes y sus diferentes edades, sin el estigma de un gimnasio tradicional.