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Serenata a la Ciudad

La Serenata a la Ciudad será en Ciudad Cultural con Los Tekis

La presencia será en el marco de los festejos por el 433° aniversario de la capital jujeña. El evento será gratuito.

Lunes, 13 de abril de 2026 00:06
EN REUNIÓN | EL INTENDENTE Y FUNCIONARIOS DE SAN SALVADOR DE JUJUY, JUNTO A LOS TEKIS.

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, anunció que la tradicional Serenata a la Ciudad se realizará el próximo 18 de abril en Ciudad Cultural, con la presentación estelar de Los Tekis, en el marco de los festejos por el 433° aniversario de la capital jujeña.

"Esperamos con mucha ansiedad e los hemos invitado en varias oportunidades y era muy difícil coincidir con las fechas. Ellos trabajan tanto en el país y afuera, gracias a Dios, representando a Jujuy, pero en esta oportunidad, con tiempo, como fue en el Carnaval, ya les tiramos la idea y les dijimos que reserven el 18 para estar con la ciudad, que los reclama", expresó el mandatario capitalino.

Asimismo, destacó el espíritu integrador del grupo, "ellos tienen la virtud de trabajar con artistas locales, de conformar un gran show. Así que este año vamos a tener una gran fiesta para celebrar nuestra ciudad, la jujeñidad profunda. Tener a Los Tekis, después de tantos años, va a ser un gran honor".

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, brindó detalles organizativos y subrayó, que su realización en Ciudad Cultural facilitará la logística, pudiendo ofrecer líneas de transporte urbano disponibles para que la gente pueda llegar a compartir el espectáculo.

En ese sentido, agregó de manera textual: "Va a empezar a partir de las 17 horas, que va a nuclear todo tipo de géneros de música, como para que vayan los chicos, los adolescentes, los jóvenes, los no tan chicos. Ciudad Cultural tiene toda la infraestructura necesaria como para contener a toda la gente, tiene la línea de gastronomía que va a estar a disposición de todas las personas que asistan, y descontamos que va a ser un show más que importante".

Desde la banda, Mauro Coletti expresó: "Para nosotros siempre es un placer. Poder tener contacto con nuestra gente, con la gente de Jujuy, en el marco de la serenata, nos pone muy, pero muy contentos. Vamos a traer el show que estamos haciendo en todo el país".

En tanto, Sebastián López agregó: "Como jujeños es importante esta celebración. Se nos infla el pecho de ser parte. Estamos orgullosos de que nos hayan convocado y queremos que toda la familia venga a disfrutar de un momento muy especial".

Finalmente, el secretario de Cultura y Turismo, Luciano Córdoba, detalló: "Desde las cinco de la tarde vamos a estar haciendo una previa de la serenata, apuntando mucho a la juventud, con una mateada, algo descontracturado. Y a partir de las 19 horas comenzará el segmento más folclórico hasta la medianoche, cuando será el cierre de Los Tekis, como regalo a la ciudad".

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