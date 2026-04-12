Importante firma de convenio con la comuna

La Municipalidad de Monterrico realizó una importante inversión para adquirir un tractor cortacésped que servirá para brindar un servicio mucho más eficiente a los clubes y las ligas de la ciudad. "Era una necesidad, valoramos el gran trabajo que se realiza con el deporte y venimos articulando con cada uno de ellos diferentes acciones", apuntó Luciano Moreira.

El Jefe Comunal, en el Palacio Municipal procedió a firmar un convenio para brindar asistencia gratuita para el corte de césped, aliviando costos de las instituciones deportivas "habíamos tenido contacto con todos los dirigentes de los clubes de la ciudad, desde que asumí se viene articulando acciones conjuntas porque entendemos que así se debe trabajar, por eso con la adquisición de este tractor cegador que es importante para los campos, viene justamente a garantizar el mantenimiento de los campos de juego, en una medida orientada a acompañar al deporte en un contexto económico adverso".

Del acuerdo participaron dirigentes de los clubes Monterrico San Vicente, Defensores de Monterrico, Deportivo La Ovejería, Atlético Los Lapachos y Monterrico Sur, junto a representantes de las ligas de veteranos.

Moreira remarcó que "por ahí el que no está en el mundo del deporte, o no conoce lo que es el trabajo en las instituciones deportivas, no dimensiona lo que significa tener que hacer un mantenimiento de las instalaciones".

Y agregó "por eso, como manifesté, es algo más que un tractor que corta el césped, es también sacarle a la municipalidad esa preocupación que generaba porque debíamos usar los tractores grandes, con cuchillas grandes que algunas veces los dirigentes me decían no cortó bien porque obviamente esas cuchillas no están preparadas para ese servicio", subrayó.

Por último, dijo que "estamos a disposición de los clubes, desde el primer momento, valorando el gran trabajo de contención que realizan", finalizó Moreira.