Stieglitz quedó 2º en Concordia

Federico Stieglitz cerró un fin de semana "positivo", más allá que podría haberse quedado con la tercera fecha de la Clase 3 del Turismo Pista en Concordia, Entre Ríos. El piloto jujeño fue sancionado y perdió valiosos segundos en el final que lo relegaron al segundo puesto.

Claro que la segunda ubicación es para nada despreciable, por cómo se fue dando el fin de semana, porque el piloto del Renault Clio del equipo Tigre Racing, fue mostrando su potencia desde las primeras vueltas libres cuando arribó a la ciudad entrerriana.

"Contento la verdad que funcionamos increíble todo el fin de semana", manifestó Stieglitz a diario El Tribuno de Jujuy luego de la fecha desarrollada ayer y preparándose para regresar a la provincia.

Sucede que esos segundos de recargo, fueron fundamentales para dejarlo segundo "en la final tuve un error en la largada al moverme del cajón y después recibimos el recargo", sin embargo el volante jujeño ve el vaso medio lleno "pudimos avanzar por diez segundos y quedamos en el segundo lugar, seguimos sumando puntos, seguimos compitiendo".

Remarcó el trabajo de todo el equipo para poder tener un auto de punta "fueron todas las vueltas a fondo, el auto anduvo muy bien durante todo el fin de semana, sin dudas hubo un gran trabajo de todo el equipo, así que agradecido por eso".

Las sensaciones para Federico Stieglitz fueron buenas desde el primer momento, ya que en las pruebas libres estuvo liderando los tiempos, lo mismo que en la clasificación y en la serie se quedó con el primer puesto.

Sin dudas, la Clase 3 tiene una competencia entre todos los pilotos muy pareja y quedó demostrada ayer con una la largada pareja y Canapino pudo sostener la primera posición, mientras que Stieglitz se acomodó segundo y Santiago Tambucci le arrebató el tercer lugar a Nicolás Pezzucchi. La pelea de adelante tenía como espectador a Hermida, que era el quinto.

Matías Clapier

El otro jujeño presente, pero en la Clase 2, fue Matías Clapier, aunque no pudo redondear el fin de semana esperado, ya que durante las pruebas libres, tuvo buenos tiempos.

Pero el piloto del Robledo Competición, sufriendo la rotura del impulsor en la tanda de clasificación y debiendo encarar la serie correspondiente desde atrás. La final, también fue relegado, pero sabe que tendrá revancha en la próxima presentación. (Gonzalo Díaz)