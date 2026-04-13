18°
13 de Abril,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Termas de Reyes
Barrio Chijra
clima
kinesiólogo
inclusión
Guias de Turismo
ALBERTO BERNIS
Caspalá
Se busca a Mora
Alberto Siufi
Termas de Reyes
Barrio Chijra
clima
kinesiólogo
inclusión
Guias de Turismo
ALBERTO BERNIS
Caspalá
Se busca a Mora
Alberto Siufi

DÓLAR OFICIAL

$1395.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1390.00

3884873397
PUBLICIDAD
Informacion General

Alberto Siufi explicó la situación y los recortes de gastos en la provincia

El secretario de Comunicación de la provincia detalló que la medida responde a la fuerte caída de ingresos y a la reducción de fondos nacionales.

Lunes, 13 de abril de 2026 10:49

El gobierno provincial puso en marcha un decreto de reducción del gasto público en respuesta a la crisis económica, pero descartó cualquier tipo de despido en el Estado. Así lo confirmó el secretario de Comunicación, Alberto Siufi, quien brindó precisiones sobre la medida en medio de un contexto de caída de la recaudación y menores transferencias desde Nación.

“Hay una fuerte caída de ingresos en todo el país y eso impacta directamente en las cuentas provinciales”, señaló el funcionario. Según explicó, la provincia pasó de una situación de superávit a un escenario de déficit, lo que obliga a “eficientizar el gasto público” y tomar “decisiones responsables”.

Siufi también apuntó contra la política nacional de distribución de fondos. Jujuy, detalló, dejó de recibir millones de pesos por mes debido tanto a la reducción de envíos automáticos como a la eliminación de partidas discrecionales y programas nacionales. Cuestionó además la falta de inversión en obra pública y mantenimiento de rutas nacionales, lo que traslada a las provincias costos que no estaban previstos.

“Si a la gente no le alcanza para llegar a fin de mes, tampoco le alcanza a la provincia”, sostuvo el secretario, quien buscó generar conciencia sobre el contexto actual.

En medio de este panorama, Siufi llevó tranquilidad a los trabajadores estatales: “No va a haber despidos. Lo que se busca es ordenar y hacer más eficiente el uso de los recursos”. De esta manera, el gobierno provincial avanza con el ajuste del gasto público sin afectar las fuentes laborales, en un intento por sostener el funcionamiento del Estado durante la crisis.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD