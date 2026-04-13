Proyecto de inclusión en la EPA Nº 1 "Medardo Pantoja"

La Escuela Provincial de Artes Nº 1 "Medardo Pantoja" decidió liderar en un aspecto que no suele tratarse de forma integral para aclarar y aplicar en la tarea diaria: la inclusión efectiva en el ámbito educativo. Con el objetivo de que todos sus docentes y estudiantes cuenten con las herramientas necesarias el viernes dio inicio al proyecto denominado "Construyendo redes de inclusión" (Propuesta de formación para el abordaje de la inclusión educativa).

El establecimiento que cumplirá 77 años cuenta con 550 alumnos -de los cuales el 15% son incluidos- y 70 docentes, bajo la dirección de Tiber Leónidas Maso.

También intervienen la Escuela de Configuraciones de Apoyo N° 3 "María Eufrasia Pelletier", que brindó el taller "Puntos de encuentros para una cultura inclusiva" en una primera etapa a un centenar de estudiantes de quinto año en las dependencias de General Güemes 1064 y el equipo interdisciplinario de "Empatía" que trabajó simultáneamente con el plantel de profesores en su sede de Patricias Argentinas 644.

Acompañaron el lanzamiento de la iniciativa la directora de Educación Secundaria, Silvia Jerez, y el supervisor Hugo Flores.

Las actividades se replicarán el 15 de mayo con los alumnos de 3º y 4º año, que son alrededor de 200, y se completará el 22 de mayo con 1º y 2º año.

El proyecto de la escuela de arte más antigua en Jujuy busca fortalecer prácticas inclusivas mediante estrategias didácticas, acompañamiento institucional y trabajo colaborativo entre docentes, equipos de orientación y alumnos. Y propone fortalecer la red de sostén institucional con el fin de que cada estudiante, en su singularidad, encuentre su lugar en el sistema educativo jujeño.

Con la ECA Nº 3 los jóvenes de 5º año compartieron una dinámica inicial, el desayuno, un espacio de reconocimiento y expresión emocional llamado "Semáforo de las emociones"; análisis de casos y reflexión grupal sobre situaciones vinculadas a la inclusión; el "Árbol de los valores" como construcción colectiva de valores inclusivos y una socialización final.

Mientras que los docentes abordaron con los profesionales de "Empatía": "El cuerpo docente y los estudiantes del siglo XXI", "Cuestiones de lo escolar, los desafíos en el aula" y "Conceptos de la diversidad del aula-Derechos humanos".

La expectativa es que en el ciclo lectivo se estrechen vínculos que permitan el tránsito de trayectorias exitosas de todo el estudiantado de Artes Visuales (Eugenia Sueldo).