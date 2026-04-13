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Policiales

Termas de Reyes: mujer de 37 años falleció tras caer durante una caminata

El fatal accidente ocurrió el sábado por la mañana en la zona conocida como “El Caño”, cuando la víctima desbarrancó desde una altura de seis metros.

Lunes, 13 de abril de 2026 07:14

Una mujer de 37 años, oriunda de la ciudad de El Carmen, falleció este sábado tras protagonizar un grave accidente mientras realizaba una actividad de trekking en Termas de Reyes, en la zona identificada como “El Caño”.

El hecho ocurrió alrededor de las 9, cuando la víctima perdió el equilibrio y cayó desde una altura aproximada de seis metros, impactando violentamente contra un paredón. A raíz de la caída, la mujer quedó inconsciente en el lugar.

Sus acompañantes, también vecinos de El Carmen, dieron aviso inmediato a las autoridades. Sin embargo, cuando el personal del SAME llegó al sitio, solo pudo constatar que la mujer ya no presentaba signos vitales.

En la investigación interviene la Comisaría Seccional N°34, que se encuentra a cargo de las actuaciones judiciales correspondientes para determinar las circunstancias exactas del trágico episodio.

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