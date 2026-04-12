Fingió ser su hijo y terminó estafándola por $1,7 millones

Una vecina de la ciudad de Palpalá denunció en la sede policial que fue estafada por un hombre que la llamó por teléfono y fingió ser su hijo, para adueñarse de la suma de $1,7 millones.

También fueron cómplices dos mujeres, una de ellas en la comunicación le aseguró a la víctima que era la comisaría de una seccional policial donde estaría detenido su hijo, mientras que otra sospechosa se hizo pasar por una presunta fiscal y retiró la suma millonaria en la casa de la denunciante.

El ilícito que tuvo a tres sospechosos como protagonistas, ocurrió días pasados por la noche, en momentos que la damnificada recibió un llamado en su teléfono fijo. En la comunicación se presentó una mujer que le aseguró ser oficial de la Policía y que el hijo estaba detenido en la Seccional 23° local, debido a un supuesto hecho de violencia de género ocurrido minutos antes.

En la continuidad de la llamada, la sospechosa le pasó el teléfono a un hombre. Este fingió que era el hijo de la denunciante y le dijo que necesitaba dinero para contratar a un abogado, por lo que le indicó que en el ropero tenía una importante suma. Además, le avisó que más tarde iba a pasar por la casa una mujer para retirarla.

Tras esto, la víctima hizo lo que su supuesto hijo le solicitó, por lo cual halló el monto de 1,7 millones de pesos y esperó a la tercera participante del hecho delictivo.

Minutos después, alrededor de las 22.30 arribó al domicilio de la damnificada una mujer que se presentó como la supuesta fiscal del caso de violencia de género y que pasaba a buscar el dinero para el abogado, tal como lo dijo el sujeto que fingió ser el hijo. Por eso, la denunciante le entregó la suma mencionada a la sospechosa, quien se retiró a bordo de un auto.

Horas más tarde, llegó a la vivienda otro de los hijos de la víctima y la progenitora le contó lo ocurrido con el aparente hermano. Sin embargo, el hombre le contestó que el mencionado estaba trabajando y que no había tenido ningún inconveniente. De esta manera, la mujer notó que había sido víctima de una millonaria estafa. Razón por la cual se dirigió a la Seccional 23° de la ciudad de Palpalá para realizar la denuncia.