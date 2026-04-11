Discutió con su suegro y atacó a golpes a su pareja

La Justicia jujeña investiga una situación de violencia de género y busca intensamente a un hombre que tras agredir a su pareja se dio a la fuga.

Si bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo, nuestro diario tomó conocimiento que el hecho se registró días atrás en una vivienda del barrio Tupac Amaru de la ciudad de San Pedro de Jujuy.

En esas circunstancias, una pareja había sido invitada a almorzar a la casa de los padres de la mujer en una vivienda del barrio Güemes de esa ciudad. En medio de la reunión, el hombre había mantenido una acalorada discusión con su suegro, lo que motivó que la pareja se retire del lugar.

Horas más tarde, el hombre inició una acalorada discusión con su pareja, reprochándole las actitudes de su suegro, hasta que en un momento determinado, la atacó con golpes de puño en el rostro y en distintas partes del cuerpo.

El hombre además empujó a su pareja, quien golpeó su cabeza contra el filo de una de las ventanas, provocando un corte en el cuero cabelludo.

La víctima alertó al sistema de emergencia 911, mientras que el protagonista huyó del lugar, amenazándola de muerte.

Los efectivos de la Seccional 35º se hicieron presentes en el lugar y luego de interiorizarse sobre el hecho, remitieron las actuaciones al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención del protagonista.

En tanto, la víctima de 40 años fue examinada por el médico policial, quien dispuso que sea trasladada a la guardia del hospital "Guillermo Páterson" para las curaciones pertinentes.

Los efectivos de la Seccional 35º quedaron a cargo de las actuaciones complementarias.