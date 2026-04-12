Secuestran 18 kilos de droga en un camión boliviano que ingresó a Jujuy

Un camión de carga con matrícula boliviana que intentaba ingresar al país por la provincia de Jujuy fue sometido a un control de rutina en el carril de ingreso, donde los operadores del escáner de vehículos detectaron una densidad anormal a la altura del paragolpes delantero.

Ante la sospecha, agentes especializados de la Aduana realizaron una inspección física más exhaustiva y lograron descubrir un cargamento de estupefacientes oculto en esa parte de la estructura del rodado. El peso total de la droga secuestrada ascendió a 18 kilogramos, cuyo valor en el mercado ilegal se estima en 279 mil dólares.

Tras el hallazgo, las autoridades procedieron al decomiso de la sustancia. Sin embargo, el conductor del camión logró darse a la fuga y en estos momentos es intensamente buscado por las fuerzas de seguridad. El operativo estuvo a cargo de personal de la Aduana, que continúa con las investigaciones para dar con el paradero del prófugo.